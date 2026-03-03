Алина Нехмедова: "В Азербайджане играть легко, а в Сербии есть борьба" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Форвард сборной Азербайджана по футболу Алина Нехмедова – одна из многих азербайджанских футболисток, решивших продолжить карьеру за рубежом. Перейдя из "Нефтчи" в сербский "Партизан", она уже провела две игры за новый клуб.

В беседе с İdman.Biz Нехмедова поделилась впечатлениями от жизни и чемпионата в Сербии.

– Как оцениваете свои первые игры в Сербии?

– Я сыграла в двух матчах, все 90 минут. Чемпионат Сербии очень сильный. Было сложно, так как я не привыкла, но считаю, что сыграла хорошо.

– Получили какой-то фидбэк от тренерского штаба?

– Если честно, я еще не говорила с тренером лицом к лицу, так как не знаю язык. Но, хоть и немного, мы понимаем друг друга.

– Помимо языка были какие-то еще трудности в плане адаптации?

– Нет, мне было легко адаптироваться в команде. Проблема только в языке – как в плане команды, так и в целом в жизни в Сербии. Иногда пытаюсь объяснить что-то жестами, бывает сложно. Я не знаю ни сербского, ни английского. Но говорю на русском языке, что облегчает ситуацию, так как их язык немного схож с русским. Так что все хорошо.

– А хотели бы выучить сербский язык?

– Сербский, можно сказать, я уже немного знаю. Например, "здраво", "како си", "шта радиш". Это означает "привет", "как дела", "что делаешь". Но для меня все же важен английский язык. Хотя в Сербии на нем не очень хорошо говорят, я планирую играть не только в этой команде, поэтому для своего будущего буду учить английский.

– В чем основное различие женских чемпионатов Азербайджана и Сербии?

– Думаю, в конкуренции. В Азербайджане ее нет. В Сербии есть борьба, поэтому играть там сложнее. В Баку играть очень легко.

– Чего, по-вашему, не хватает для развития азербайджанского чемпионата?

– Нужны спонсоры. При отсутствии вложений никто не приедет играть в Баку. А что касается сборной, многие наши девушки играют за границей, набираются опыта, и наша национальная команда усилилась.

– А как вам жизнь в Сербии?

– Очень красивая страна, я очень счастлива, что поехала туда. Люди там прекрасные, воспитанные. Но пока я всего месяц там, поэтому не было возможности лучше изучить культуру. В основном хожу с тренировки на тренировку, провожу много времени с сокомандницами.