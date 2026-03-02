Нигяр Мирзалиева: "Испытываю небольшие трудности в адаптации в "Гамбурге" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Нигяр Мирзалиева – первая азербайджанская футболистка, выступающая в Бундеслиге. Месяц назад девушка перешла из российского "Зенита" в немецкий "Гамбург". В Германии она уже провела две игры. Сейчас спортсменка находится в Азербайджане на сборе национальной команды перед матчем с Северной Македонией в рамках отборочного этапа чемпионата мира.

В беседе с İdman.Biz она поделилась впечатлениями от первых играх в Бундеслиге.

"Женский футбол в Германии действительно сильно развит. На каждом матче мы видим огромную поддержку болельщиков, трибуны полные. Очень приятно видеть, что в Европе так любят женский футбол. Это придает дополнительные силы, и мы показываем хорошую игру", – рассказала она.

Мирзалиева оценила свое выступление в Бундеслиге: "Я сыграла неплохо. Но есть вопрос адаптации к команде – в этом плане возникают небольшие трудности, потому что я не знаю языка. Но спасибо клубу за то, что не чувствую себя чужой. Сокомандницы и тренерский штаб меня поддерживают. Думаю, у всех в первый раз бывают трудности – и с языком, и при переезде в незнакомую страну, когда никого не знаешь. Это сложно, но потом привыкаешь".

Девушка сказала, что после сборов с национальной командой начнет изучать немецкий язык. А до настоящего времени справляться с языковым барьером в “Гамбурге” ей помогали помощник тренера и одноклубница из Турции.

"Со всеми девочками общаюсь одинаково, мы дружим. Они спрашивают меня о нашем футболе, о сборной. Показываю им видео и фото, рассказываю о наших играх".

Она добавила, что теплое отношение команды к ней развеяло стереотип о немцах: "Я слышала, что немцы немного грубые и серьезные. Не могу сказать, что все такие, потому что я не почувствовала этого по отношению к себе. Команда очень хорошо ко мне относится, они добрые, сплоченные как семья. Я бы сказала, что везде есть и плохие, и хорошие, но в моей среде я сталкивалась только с хорошим".

Помимо людей, Мирзалиевой нравится и сам город: "Я впервые живу и играю в Европе, сейчас адаптируюсь. Но Гамбург – красивый и интересный город".

При этом футболистка добавила, что ей тяжело находиться так далеко от близких: "Очень скучаю по родным, это немного тяжело для меня. Но у меня есть цели, поэтому я должна набраться терпения. Хочу усерднее работать над собой. Моя цель – играть в еще более сильных топ-клубах. Думаю, путь к успеху пройдет через Гамбург".