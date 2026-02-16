16 Февраля 2026
В Лянкяранской зоне определились участники плей-офф турнира среди школьниц

16 Февраля 2026 12:08
В Лянкяранской зоне определились участники плей-офф турнира среди школьниц

В Лянкяранской зоне завершился групповой этап турнира под названием "Школьницы", который проводится при совместной организации Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и Министерства науки и образования Азербайджана при поддержке УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АФФА, решающие матчи группы E прошли в средней школе села Шилавар, где выступили четыре команды. В группе F заключительные встречи состоялись в средней школе села Сутемурдов также при участии четырех коллективов.

По итогам группового этапа в плей-офф Лянкяранской зоны вышли команды школы №5 и средней школы села Шилавар из группы E, а также школы №1 и школы №4 из группы F.

