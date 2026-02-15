Азер Багиров: " Уход Бенту стал большим ударом для клуба"

Главный тренер "Кяпаза" Азер Багиров высказался после матча 20-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, в котором его команда уступила "Нефтчи" со счетом 1:3, передает İdman.Biz.

Специалист поблагодарил болельщиков за поддержку: "Спасибо нашим болельщикам, что они рядом даже тогда, когда команда проигрывает. Постараемся в следующих играх выступить без ошибок и оправдать их доверие".

Наставник признал, что ключевой проблемой стали пропущенные мячи: "По игре скажу - мы пропускаем голы после глупых ошибок. Это нас расстраивает. В следующих матчах должны быть внимательнее".

Багиров также оценил действия отдельных игроков: "Сегодня у Юсифа Иманова были ошибки. Это случалось и раньше. Проанализируем и примем решение, вероятно, будут меры.

У Охорина были проблемы с глазом, мы водили его к врачу. Никакого жеста в сторону "Нефтчи" не было, при необходимости можем показать медицинские документы".

Тренер отметил, что уход некоторых футболистов ударил по команде: "Уход Джефферсона Бенту стал большим ударом для клуба. Если бы он остался, мы искали бы вингера. К сожалению, встречаются такие футболисты. Витор Фейжао ушел с разрешения - если бы поступил так же, проблем бы не было. У клуба перед ним не было долгов, наоборот, ему шли навстречу, но он не поддавался дисциплине".

Несмотря на поражение, Багиров уверен в будущем команды: "Думаю, команда не вылетит из Премьер-лиги. Мы сделали трансферы, веря в свои силы".