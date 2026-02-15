15 Февраля 2026
Полузащитник "Зиря": "Тренер не давал шанс, что я мог сделать?"

15 Февраля 2026 13:59
16
Футболист "Зиря" Анатолий Нуриев прокомментировал победу над "Карван-Евлахом" в 20-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, хавбек отметил, что впервые за долгое время вышел на поле, а в последний раз играл еще в ноябре прошлого года в составе сборной. По его словам, форму он постепенно наберет, а до конца сезона остается еще три месяца.

Нуриев рассказал, что решение перейти в "Зиря" было принято после переговоров. Долгое пребывание в запасе он назвал тяжелым как в футбольном, так и в психологическом плане, поэтому и решился на смену клуба. Он подтвердил, что для трансфера обращались в "Сабах", а сам хотел уйти еще в декабре, однако сначала разрешение не получил.

"Команда была в хорошей форме, в моей позиции была высокая конкуренция. Главный тренер не давал шанс, но я уважаю его выбор - в футболе такое бывает", - цитирует слова полузащитника sport24.az.

Футболист добавил, что не будет сожалеть, если бывший клуб станет чемпионом: "Я провел там три с половиной года, поэтому только порадуюсь за них. Сейчас моя цель - проявить себя в "Зиря" и закрепиться в составе".

İdman.Biz
