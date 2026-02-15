Главный тренер "Нефтчи": "Решили поддержать "Карабах"

15 Февраля 2026
Главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Кяпазом" (3:1) в 20-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу, передает İdman.Biz.

Специалист поздравил болельщиков и отметил работу футболистов.
"В первую очередь поздравляю болельщиков "Нефтчи". Басала Самбу и Винсан Абубакар - оба хорошие игроки. Мне трудно выбирать, но сегодня я остался доволен ими. Рад, что они забивают и хорошо работают над собой", - отметил тренер.

Тренер подчеркнул важность поддержания игрового тонуса команды: "После этой игры у нас будет отдых. На следующей неделе матча нет, попросил руководство организовать контрольную встречу. Если не получится - сыграем между собой. Нужно держать команду в форме. У нас 23 полевых игрока, все стараются на тренировках. Понимаю, что не могу выпустить всех, но футболист без игры теряет ритм. Я всегда говорил: у нас не звезды, у нас семья".

Отдельно Вернидуб прокомментировал перенос встречи ради еврокубков: "Мы встретились с руководством и решили в такой сложный период поддержать "Карабах". Они представляют Азербайджан на большой футбольной арене. Это наше решение. Для нас это может быть не очень хорошо, можем выпасть из ритма, но надеюсь, все будет нормально. Желаю "Карабаху" победы в игре с "Ньюкаслом". Это в интересах всего Азербайджана".

