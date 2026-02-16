16 Февраля 2026
Утверждена программа медиадня перед игрой "Карабах" – "Ньюкасл"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Февраля 2026 13:06
1
Утверждена программа медиадня перед игрой "Карабах" – "Ньюкасл"

Накануне матча плей-офф Лиги чемпионов между "Карабахом" и "Ньюкаслом" тренеры обеих команд пообщаются с журналистами и проведут открытые для СМИ занятия.

Как сообщает İdman.Biz, 17 февраля пресс-конференция главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 17:00. В 17:30 стартует открытая тренировка агдамского клуба (первые 15 минут).

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау встретится с прессой в 20:30. В 21:00 английская команда проведет тренировку, первые 15 минут которой будут доступны представителям СМИ.

Напомним, что матч состоится 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

İdman.Biz
