Назначена бригада арбитров на матч "Карабах" - "Ньюкасл" - ВИДЕО

Норвежская бригада арбитров назначена на первый матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и "Ньюкаслом", который состоится в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, главным судьей встречи назначен Эспен Эскос. Ему помогут Ян-Эрик Энган и Исак Элиас Башевник. Обязанности четвертого арбитра исполнит Сигурд Крингстад.

За систему VAR будет отвечать нидерландец Роб Диперик, ассистентом VAR назначен его соотечественник Деннис Хиглер.

Отметим, матч "Карабах" - "Ньюкасл" пройдет 18 февраля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало встречи - в 21:45.