Дэн Берн: "Теперь вперед – к матчу с "Карабахом"

Защитник "Ньюкасла" Дэн Берн воодушевлен перед первым матчем плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха", который состоится 18 февраля в Баку.

Как передает İdman.Biz, после победы в 1/16 Кубка Англии над "Астон Виллой" (3:1) футболист, выступающий за "сорок" на протяжении пяти лет, хочет перенести положительный настрой от последней встречи на визит в столицу Азербайджана.

"Мы сделали это большой целью на сезон - выйти в стадию плей-офф Лиги чемпионов. Добились желаемого и теперь продолжаем свой путь. О "Карабахе" знаем не так много, но всегда хочется играть в новых местах и локациях в главном клубном турнире Европы", - заявил защитник, рост которого составляет 201 см.

Берн также рассказал, как встреча, организованная лидерами команды, помогла встряхнуть сезон и придать ему новый импульс. Ведь еще чуть больше недели назад ситуация выглядела достаточно мрачно: клуб проиграл "Брентфорду" (2:3) на "Сент-Джеймс Парк", и оказался в нижней половине таблицы. И это всего через несколько дней после вылета из Кубка лиги.

Но с тех пор "Ньюкасл" набрал три очка в матче с "Тоттенхэмом" (2:1), обыграл "Астон Виллу" в четвертом раунде Кубка Англии и вышел в 1/8 финала. Теперь клуб потенциально всего в двух шагах от "Уэмбли", где проходят полуфиналы.

По словам Берна, этих побед не удалось бы добиться без "кризисной" встречи, проведенной за закрытыми дверями.

"Мы поговорили между собой — игроки и тренерский штаб. Похоже, у нас раз в сезон бывает такой момент, когда звучат несколько жестких, но честных слов. Это дает всем своего рода перезагрузку. Ты анализируешь, что раньше делал хорошо, и понимаешь, к чему хочешь вернуться. Все держатся друг за друга и поддерживают друг друга. Возможно, это были не два идеальных матча, но это две победы", - признался защитник.

Пока Кубок Англии взял паузу до марта, "Ньюкаслу" предстоит сосредоточиться на матчах Лиги чемпионов. Впереди - выезд в Баку на игру с "Карабахом", куда отправятся почти 2 000 болельщиков "сорок". Берн считает, что победа над "Астон Виллой" придает перед вояжем дополнительный настрой. "Это была хорошая игра во всех отношениях. Она придает нам импульс. Мы одержали две выездные победы. Я знаю, что много говорили о том, что мы плохо играем на выезде. Но это здорово — и теперь вперед, к матчу с “Карабахом“, - резюмировал Берн.