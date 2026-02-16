16 Февраля 2026
RU

"Карабах" может остаться без основного вратаря перед матчем с "Ньюкаслом" - İDMAN.BİZ УЗНАЛ ПОДРОБНОСТИ

Азербайджанский футбол
Новости
16 Февраля 2026 17:03
32
"Карабах" может остаться без основного вратаря перед матчем с "Ньюкаслом" - İDMAN.BİZ УЗНАЛ ПОДРОБНОСТИ

Голкипер "Карабаха" Матеуш Кохальски получил повреждение в выездном матче 19-го тура Мисли Премьер-лиги против "Шамахы" (0:1). Причиной травмы стали снегопад и скользкий газон. Теперь участие польского легионера в матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Ньюкасл Юнайтед", который состоится 18 февраля в Баку, остается под вопросом.

В пресс-службе "Карабаха" сообщили İdman.Biz, что вратарь в настоящее время проходит курс лечения под наблюдением медицинской бригады клуба.

"Медицинский штаб проводит необходимые процедуры для полного восстановления игрока. Врачи продолжают прилагать усилия, чтобы привести его в готовность к матчу против "Ньюкасл Юнайтед" в Баку", — говорится в заявлении.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эльгюн Аббаслы: "После завершения карьеры многие футболисты либо парикмахеры, либо - таксисты" — ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
16:16
Азербайджанский футбол

Эльгюн Аббаслы: "После завершения карьеры многие футболисты либо парикмахеры, либо - таксисты" — ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Нападающий "Зангезура" о своей команде и футбольных проблемах
Дэн Берн: "Теперь вперед – к матчу с "Карабахом"
15:18
Азербайджанский футбол

Дэн Берн: "Теперь вперед – к матчу с "Карабахом"

Защитник "Ньюкасла" хочет принести положительный настрой в столицу Азербайджана
Назначена бригада арбитров на матч "Карабах" - "Ньюкасл" - ВИДЕО
13:22
Азербайджанский футбол

Назначена бригада арбитров на матч "Карабах" - "Ньюкасл" - ВИДЕО

Первая игра плей-офф пройдет 18 февраля в Баку
Утверждена программа медиадня перед игрой "Карабах" – "Ньюкасл"
13:06
Азербайджанский футбол

Утверждена программа медиадня перед игрой "Карабах" – "Ньюкасл"

Гурбан Гурбанов и Эдди Хау выйдут к прессе накануне матча плей-офф Лиги чемпионов
Вусал Искендерли забил в чемпионате Албании
12:36
Азербайджанский футбол

Вусал Искендерли забил в чемпионате Албании - ВИДЕО

Форвард сборной Азербайджана отличился в матче против "Тираны"
В Лянкяранской зоне определились участники плей-офф турнира среди школьниц
12:08
Азербайджанский футбол

В Лянкяранской зоне определились участники плей-офф турнира среди школьниц

Групповой этап завершился в двух подгруппах

Самое читаемое

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"
14 Февраля 19:16
Мировой футбол

"Барселона" подала официальную жалобу на судейство после поражения от "Атлетико"

"Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей VAR
Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО
15 Февраля 09:07
Бокс

Азербайджанский боец выиграл дебютный поединок на турнире RCC Boxing Promotions - ВИДЕО

Джаниев начал боксерскую карьеру с победы

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз
14 Февраля 10:52
Другое

91-летний французский марафонец стал отцом в седьмой раз

У спортсмена родилась дочь
Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
15 Февраля 16:23
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Нефтчи" обыграл "Кяпаз"- ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Матч 20-го тура прошел в Евлахе