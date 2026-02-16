16 Февраля 2026
Курбан Бердыев: "Ничья - справедливый результат"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Февраля 2026 19:14
Курбан Бердыев: "Ничья - справедливый результат"

Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев прокомментировал ничью в матче 20-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу с "Шамахы" (0:0), передает İdman.Biz.

"Мне кажется, ничья - справедливый результат. Обе команды не смогли создать голевые эпизоды. К сожалению, и замены не получились удачными".

Тренер также объяснил причины малого количества опасных моментов.

"Оборона "Шамахы" сыграла хорошо. В любом случае мы должны были создать больше голевых эпизодов. То, над чем работали на тренировках, выполнить не смогли. Проведем анализ", сказал специалист.

Бердыев рассказал и о готовности новичка Марка Рене Мампаси: "Долгое время не тренировался. Надеемся, что он принесет нам пользу".

