Вратарь "Сабаха" после 12-го "сухого" матча: "Не слежу за своей статистикой" - ВИДЕО

16 Февраля 2026 20:15
Вратарь "Сабаха" Стас Покатилов прокомментировал победу над "Габалой" (1:0) в рамках 20-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана, сообщает İdman.Biz.

Голкипер отметил, что игра получилась непростой, особенно в концовке.

"Очень тяжелая была игра, концовка получилась очень нервной. Давно у нас не было таких матчей, обычно выигрывали с более удобным для нас счетом. Но сейчас, в концовке чемпионата, думаю, такие игры будут случаться чаще. Самое главное - победа".

Покатилов также признался, что старается не зацикливаться на личной статистике, после 12-го "сухого" матча

"Иногда могу посмотреть из интереса, но стараюсь себя этим не сбивать. Самое главное - командный результат, чтобы мы побеждали в каждой игре. А все остальное, личный результат, уже потом".

