Вальдас Дамбраускас: "Карабах" можно понять, но о чемпионате забывать нельзя"

Главный тренер "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал победу в матче 20-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу над "Габалой" (1:0).

Как передает İdman.Biz, литовский специалист высоко оценил соперника и отметил, что команде потребовалось время, чтобы реализовать план на игру.

"Спасибо обеим командам за матч. "Габала" очень хорошая команда, в ее игре видна работа тренера. Думаю, они заслуживают более высоких мест в таблице. Нам понадобилось 20-25 минут, чтобы начать играть так, как мы хотели. Преодолеть организованную оборону было сложно. В первом тайме у нас был один момент. После перерыва внесли корректировки, особенно хорошо сыграли в начале второго тайма и забили. Могли отличиться и во второй раз",- отметил Дамбраускас.

Тренер признал, что концовка встречи получилась тяжелой: "Последние минуты были непростыми. В последние 10 минут "Габала" пошла вперед всей командой. Они заслуживают добрых слов. Возможно, сегодня "Габала" была достойна одного очка. Наш вратарь сделал великолепный сейв, и в итоге три очка взяли мы. Поздравляю футболистов, теперь нужно готовиться к игре с "Кяпазом".

Дамбраускас также высказался о переносах матчей из-за выступления "Карабаха" в еврокубках.

"Это не вопрос моей компетенции. Наша задача - готовиться к своим матчам. В Литве тоже бывают такие ситуации, когда игры переносятся из-за еврокубков. Но оценивать правильность решений должны соответствующие структуры. "Нефтчи" и "Карабах" - большие клубы. Ситуацию "Карабаха" можно понять, они добились исторического успеха, однако нельзя забывать и о внутреннем чемпионате. Я уважаю решения компетентных органов", - сказал тренер.

Отдельно специалист затронул тему судейства и VAR: "Я не большой сторонник VAR. Иногда он работает в пользу, иногда против. В матче с "Сумгайытом" нам отменили два гола. В концовке сегодняшней встречи у соперника, как мне показалось, была игра рукой, но на VAR видят лучше. Если бы арбитр добавил еще 5-6 минут, возможно, отличилась бы "Габала".

В завершение тренер прокомментировал будущие матчи сборных Азербайджана и Литвы в Лиге наций.

"Со мной постоянно происходят интересные совпадения - работал в Болгарии, и Литва попала в одну группу, потом на Кипре, теперь в Азербайджане. Обе сборные сильные, основная борьба будет между Азербайджаном и Литвой при уважении к Лихтенштейну. Важную роль сыграет состав. У Литвы много качественных игроков, но потеря одного может сильно повлиять. В сборной Азербайджана есть опытные футболисты из "Карабаха". Нас ждут два напряженных матча", - сказал Дамбраускас.

