16 Февраля 2026
RU

Тренер "Габалы": "Наш незасчитанный гол был забит по правилам"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Февраля 2026 21:31
16
Тренер "Габалы" Гиорги Чихрадзе прокомментировал поражение в матче 20-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Сабаха" (0:1)

Как передает İdman.Biz, специалист отметил, что команды решают разные задачи в чемпионате.

"Сабах" и мы боремся за разные цели. Они сражаются за чемпионство, а мы - за сохранение места в Премьер-лиге", - отметил Чихрадзе.

Тренер разделил матч на два разных отрезка: "Я бы поделил игру на две части. В первом тайме мы сыграли немного пассивно. Во втором показали более качественный футбол. В начале второго тайма пропустили простой гол - в эпизоде, где не должны были пропускать. После этого начали действовать агрессивнее. В концовке забили, но эпизод получился спорным, и в итоге проиграли".

Чихрадзе считает, что отмененный мяч был забит по правилам.

"По нашему мнению, незасчитанный гол был чистым. Любой может пересмотреть и оценить. Думаю, мяч был забит в рамках правил", - сказал он.

İdman.Biz
Тэги:

