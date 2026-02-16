Эльгюн Аббаслы: "После завершения карьеры многие футболисты либо парикмахеры, либо - таксисты" — ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

16 Февраля 2026
Азербайджанский футбол
Интервью
16 Февраля 2026 16:16
Созданный менее полугода назад футбольный клуб "Зангезур" продолжает громить соперников в своем дивизионе. Так, уже в 14 турах Региональной лиги команда забила более 130 мячей - это больше девяти голов за матч. Минувшим вечером "Зангезур" сокрушил очередного оппонента — "Мубариз" — со счетом 17:1. Десять баллов по системе "гол+пас" в этой встрече набрал Эльгюн Аббаслы (3 гола и 7 передач). 34-летний нападающий, известный не только результативностью, но и зрелищным стилем игры, ответил на вопросы İdman.Biz.

- Эльгюн, в Региональной лиге часто случаются победы с двузначным счетом. Вы забиваете много, но при этом делаете это очень красиво. Вы специально работаете над зрелищностью голов?

- Я бы так не сказал. Просто всегда нацелен на ворота, вне зависимости от того, на каком участке поля нахожусь. Стараюсь использовать любой шанс.

- Недавно вы забили "сухой лист" с углового в матче против "Ханкенди", а сегодня все три мяча оформили дальними ударами из-за пределов штрафной...

- Любой нападающий, вне зависимости от возраста, должен стремиться бить при первой возможности. Главное — стараться делать это прицельно.

- Судя по результатам, прицел к 34 годам не сбился.

- Важно, чтобы он сохранился и дальше. Наша цель — чемпионство в Региональной лиге, выход во Вторую, а затем и в Первую лигу. Мы обязаны двигаться только вперед — как минимум само имя нашего клуба не оставляет нам иного выбора.

- Когда вы переходили в "Зангезур", имя команды стало решающим фактором?

- Безусловно. Оно отзывается в сердце каждого азербайджанца, и ко многому обязывает нас на поле. К тому же у клуба большие цели, а я не люблю топтаться на месте. Руководство во главе с Шаином Мамедовым делает все, чтобы мы думали только о футболе. У команды нет финансовых проблем и есть огромные амбиции — для игрока это идеальные условия.

- Вам уже 34. Успеете реализовать эти амбиции на поле?

- Если не успею как футболист, приложу максимум усилий, чтобы сделать это в качестве тренера (смеется). Шаин муаллим уже предложил мне со следующего сезона войти в тренерский штаб.

- Вы уже дали согласие?

- Сейчас все мои мысли только о чемпионстве. Как игрок я отдаю для этого все силы, а дальше жизнь покажет.

- Сегодня футбол заметно "постарел", в Европе звезды играют до 40 лет. Почему у нас 34 года — это уже почти предел?

- Посмотрите, на каких стадионах играют они, а на каких — мы. Даже Гурбан Гурбанов не выдержал и прямо сказал, что на таких полях играть нельзя. Это постоянные травмы и совсем другой уровень медицины. Уже молчу о проблемах, тянущихся аж с детского футбола. Пройдя через все это в наших реалиях, я сам удивляюсь, что в 34 года до сих пор в строю и забиваю (смеется).

- К слову, какая главная проблема "Зангезура" на данный момент?

- Нам катастрофически не хватает своего стадиона. Мы вынуждены играть на запасных полях других клубов. Но, слава богу, вопрос решается — наша арена уже строится.

- Все эти сложности не убивают желание остаться в спорте? Не думали сменить сферу после завершения карьеры?

- А на что менять? Часто футболисты после завершения карьеры становятся либо парикмахерами, либо таксистами (смеется). Остается вариант стать тренером — в футболе мы все-таки разбираемся лучше всего.

İdman.Biz
