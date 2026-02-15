AФФА совместно с УЕФА провела турнир среди школьниц - ФОТО

В Низаминском и Сабаильском районах Баку состоялись заключительные матчи группового этапа турнира под названием "Школьницы".

Как сообщает İdman.Biz, соревнование проходит при организации AФФА, поддержке Министерства науки и образования и УЕФА. В группе выступали школы №8, №6, №189-190, №7 и №132-134. По итогам матчей путевки в следующий этап и право участия в первенстве Баку получили школы №8 и №6.

Школа №189-190 была выбрана центром проведения встреч, поэтому все игры прошли именно на территории этого учебного заведения. После завершения отборочных матчей руководитель департамента женского футбола AФФА Зумруд Агаева, сотрудники организации и игроки женской сборной U-19 встретились с участницами турнира и их тренерами.