7 Февраля 2026
Защитник сборной Азербайджана: "Сербский чемпионат находится на хорошем уровне"

Новости
4 Февраля 2026 17:43
Защитник сборной Азербайджана: "Сербский чемпионат находится на хорошем уровне"

Защитник женской сборной Азербайджана Алина Нехмедова, перешедшая в сербский "Партизан", поделилась мнением о новом этапе карьеры.

Нехмедова отметила, что считает выбор сербского клуба правильным и рассчитывает получить ценный опыт. "Сербский чемпионат находится на хорошем уровне, здесь есть конкуренция и борьба, и я думаю, что смогу получить здесь большой опыт", - сказала футболистка в комментариях Report.

Футболистка также призналась: "Конечно, было тяжело расставаться с "Нефтчи", но все были рады за меня и поддержали мое решение".

Говоря об адаптации, Нехмедова подчеркнула, что серьезных проблем не испытывает, несмотря на языковой барьер. По ее словам, главное - понимать требования тренера и работать над собой, чтобы в будущем получить возможность перейти в более сильный клуб. "Моя цель - проявить себя здесь и сделать шаг вперед. Если футболист видит свое будущее в этом виде спорта, у него должна быть мотивация и желание играть в Европе", - сказала Нехмедова.

