Главный тренер сборной: "Матчи в Ташкенте дали футболисткам важный международный опыт"

Главный тренер женской сборной Азербайджана до 19 лет Хабиб Агаев оценил учебно-тренировочные сборы команды, прошедшие в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, специалист отметил, что сборы стали полезными для команды как с точки зрения игрового подхода, так и с позиции индивидуального развития футболисток.

"Сборы прошли очень полезно. Мы сыграли против более возрастной сборной Узбекистана, и эти матчи дали нашим футболисткам важный международный опыт. В целом я доволен как отношением к игре, так и показанной производительностью", - сказал Агаев.

Говоря о результатах контрольных встреч, главный тренер отметил, что в первом матче команда проявила характер и дисциплину, сумев одержать победу со счетом 3:2, несмотря на пропущенный мяч и игру в меньшинстве. По его словам, во второй встрече усталость и ограниченные возможности для ротации сказались на результате, что привело к поражению со счетом 0:4.

"Несмотря на итог второго матча, такие игры являются важной частью подготовки и показывают направления, над которыми нам необходимо работать в дальнейшем", - подчеркнул Агаев.