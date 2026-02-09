9 Февраля 2026
RU

Главный тренер сборной: "Матчи в Ташкенте дали футболисткам важный международный опыт"

Женский футбол
Новости
9 Февраля 2026 15:08
34
Главный тренер сборной: "Матчи в Ташкенте дали футболисткам важный международный опыт"

Главный тренер женской сборной Азербайджана до 19 лет Хабиб Агаев оценил учебно-тренировочные сборы команды, прошедшие в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу АФФА, специалист отметил, что сборы стали полезными для команды как с точки зрения игрового подхода, так и с позиции индивидуального развития футболисток.

"Сборы прошли очень полезно. Мы сыграли против более возрастной сборной Узбекистана, и эти матчи дали нашим футболисткам важный международный опыт. В целом я доволен как отношением к игре, так и показанной производительностью", - сказал Агаев.

Говоря о результатах контрольных встреч, главный тренер отметил, что в первом матче команда проявила характер и дисциплину, сумев одержать победу со счетом 3:2, несмотря на пропущенный мяч и игру в меньшинстве. По его словам, во второй встрече усталость и ограниченные возможности для ротации сказались на результате, что привело к поражению со счетом 0:4.

"Несмотря на итог второго матча, такие игры являются важной частью подготовки и показывают направления, над которыми нам необходимо работать в дальнейшем", - подчеркнул Агаев.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан уступил Узбекистану во втором товарищеском матче
8 Февраля 12:30
Женский футбол

Азербайджан уступил Узбекистану во втором товарищеском матче

Женская сборная U-19 завершила сбор в Ташкенте поражением

Защитник сборной Азербайджана: "Сербский чемпионат находится на хорошем уровне"
4 Февраля 17:43
Женский футбол

Защитник сборной Азербайджана: "Сербский чемпионат находится на хорошем уровне"

Алина Нехмедова рассказала о переходе в "Партизан" и целях в новом клубе
Женская сборная Азербайджана до 19 лет обыграла Узбекистан
4 Февраля 17:13
Женский футбол

Женская сборная Азербайджана до 19 лет обыграла Узбекистан

Команда одержала победу в первом контрольном матче на сборе
Нигяр Мирзалиева дебютировала в Бундеслиге - ВИДЕО
2 Февраля 14:06
Женский футбол

Нигяр Мирзалиева дебютировала в Бундеслиге - ВИДЕО

Защитница сборной Азербайджана вышла в стартовом составе "Гамбурга"
Игрок сборной Азербайджана продолжит карьеру в Сербии
31 Января 14:59
Женский футбол

Игрок сборной Азербайджана продолжит карьеру в Сербии

Алина Нехмедова перешла в "Партизан"
Джошгуна Алиева: "У "Газиантепа" высокие шансы стать чемпионом"
27 Января 13:57
Азербайджанский футбол

Джошгуна Алиева: "У "Газиантепа" высокие шансы стать чемпионом"

Футболистка сборной Азербайджана прокомментировала переход из "Нефтчи" в "Газиантеп"

Самое читаемое

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО
7 Февраля 02:46
Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии объявлены открытыми - ФОТО + ВИДЕО/ОБНОВЛЕНО

Заключительным аккордом церемонии открытия Олимпиады 2026 года стало зажжение Олимпийского огня у Арки Мира

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
7 Февраля 10:00
Олимпиада-2026

Чем запомнилась церемония открытия Зимней Олимпиады-2026? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Шоу объединило итальянские традиции, современные технологии и искусство
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!