Севиндж Джафарзаде о матче с Северной Македонией: "К матчу готовились со всей серьезностью"

Полузащитник женской сборной Азербайджана Севиндж Джафарзаде поделилась ожиданиями от стартового матча квалификационного турнира чемпионата мира 2027 года против команды Северной Македонии. Футболистка подчеркнула, что, несмотря на отсутствие некоторых игроков, национальная команда подошла к встрече в отличной форме.

"Мы хорошо подготовились. Это наша первая игра в группе. Хотя у нас есть определенные потери, мы полностью готовы к матчу. Надеюсь, что сможем порадовать успешным результатом и себя, и наших болельщиков", — заявила Джафарзаде в интервью Offsideplus.az.

Говоря о сопернике, с которым азербайджанки ранее не встречались, спортсменка отметила важность психологического настроя: "Подготовка прошла очень хорошо. Соперник сложный, мы никогда раньше не играли против них. Уверенность — это половина победы, мы верим в хороший результат, а остальное покажем на поле. Мы осознаем, какую форму представляем. К матчу мы готовились со всей серьезностью. Надеюсь, что сможем продемонстрировать в игре то, что отрабатывали на тренировках. Если так получится, мы добьемся желаемого результата".

Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Северной Македонии состоится сегодня, 3 марта, на стадионе "Далга Арена" в Баку. Стартовый свисток прозвучит в 15:00.