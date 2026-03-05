5 Марта 2026
Матч женских сборных Азербайджана и Венгрии рассудят арбитры из Португалии

5 Марта 2026 15:26
Матч женских сборных Азербайджана и Венгрии рассудят арбитры из Португалии

Назначены арбитры на матч женских сборных Азербайджана и Венгрии в отборочном турнире чемпионата мира 2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА), встречу группы 3 Лиги C обслужит судейская бригада из Португалии.

Главным арбитром назначена Филипа Перейра Кунья. Ей будут помогать линейные судьи Андрея Соуза и Кристиана Морейра Кошта. Обязанности четвертого арбитра исполнит Сара Алвеш.

Матч состоится 7 марта в Фелчуте на стадионе "Панчо Арена". Начало встречи - в 17:30 по бакинскому времени.

