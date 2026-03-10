От дворовых игр до мундиаля: амбициозные планы женщины-судьи из Азербайджана - ФОТО/ВИДЕО

В Международный женский день арбитр международной категории ФИФА из Азербайджана Севда Нуриева рассказала о своем пути в спорте, работе в судействе и отношении к женщинам в футболе.

"В спорт я пришла в шесть лет и сначала занималась карате-до шотокан. Но футбол всегда меня притягивал, поэтому во дворе я часто играла с друзьями. Семья хотела, чтобы я продолжала карате, но в 14 лет любовь к футболу все-таки взяла верх", - сказала Нуриева в беседе с Media.Az.

По ее словам, в футбол она попала благодаря соседке Айгюн Кихларовой, выступавшей за "Гемрюкчу".

"Она позвала меня в команду, и я получила разрешение родителей. Я серьезно занялась футболом и играла девять лет, но из-за травмы колена была вынуждена завершить карьеру. После этого еще два года занималась спортом уже для себя", - отметила арбитр.

Также Нуриева рассказала, как перешла в судейство: "Моя бывшая одноклубница Хаяла Азиз предложила попробовать себя в судействе. Сначала у меня были сомнения, потому что, когда сама играла, часто спорила с арбитрами и не до конца понимала многие решения. Но в 2018 году я пришла в судейство в качестве ассистента рефери и сейчас являюсь арбитром международной категории ФИФА. Например, я была помощником главного судьи на матче Лиги чемпионов УЕФА между "Флорой" и "Ригой". В целом в моей карьере уже было много международных турниров. При этом продолжаю развиваться и прохожу обучение для получения сертификата VAR".

Нуриева отметила: "С тех пор как я стала судьей, у меня больше нет любимых клубов или игроков. Самое интересное в матче для меня - это решения, которые принимаются на поле. Я всегда была дисциплинированным человеком и старалась работать максимально профессионально. Если что-то не получается, прежде всего ищу причину в себе. Три раза в неделю у нас проходят тренировки продолжительностью полтора-два часа. По выходным я получаю назначения на матчи. Кроме того, с 2019 года дополнительно занимаюсь легкой атлетикой, чтобы поддерживать физическую форму. К счастью, с предвзятым отношением я не сталкивалась. В нашей стране женскому спорту оказывается большая поддержка, а девушки демонстрируют высокие результаты. Поэтому, на мой взгляд, общество уже давно воспринимает женщин как полноценную и сильную часть спортивного мира".

По словам арбитра, во время матчей судьи полностью сосредоточены на игре, хотя после финального свистка представители команд могут высказывать свое мнение о работе арбитров.

"После принятия решения оно не меняется. Футбол - эмоциональная игра, и игроки могут выражать недовольство. Но обычно после матча они сами понимают, что могли ошибаться или не до конца разобраться в ситуации. Наши футболисты проявляют уважение к арбитрам. Даже если между собой используют резкие выражения, стараются не делать этого, когда на поле работает женщина", - сказала судья.

В повседневной жизни, по ее словам, она предпочитает спортивный стиль, хотя любит и классическую одежду.

"Конечно, в моем гардеробе есть и платья, и каблуки, как у любой женщины. Но в обычной жизни чаще выбираю спортивную одежду. На праздники и семейные мероприятия предпочитаю классический стиль. В повседневной жизни удобнее всего спортивная сумка, потому что она вместительная. Поскольку мы занимаемся спортом, регулярно проходим медицинские обследования. За кожей тоже стараюсь ухаживать, делаю питательные маски и посещаю косметолога", - отметила она.

По словам арбитра, в свободное время она любит готовить и читать.

"Мне нравится готовить, особенно блюда из морепродуктов. В целом мой любимый продукт - рыба. Также люблю читать книги, особенно произведения Эльхана Элатлы", - сказала Нуриева.

Она добавила, что иногда ее узнают на улице.

"Люди могут подойти и сказать: "Здравствуйте, товарищ судья". Бывает, что заказываю такси, и водитель вспоминает, что я судила матч его ребенка", - рассказала арбитр.

Говоря о своих целях, Нуриева призналась, что мечтает работать на крупнейших турнирах мирового футбола.

"Поскольку я являюсь арбитром международной категории ФИФА, моя мечта - обслуживать матчи чемпионата мира и участвовать в крупнейших международных турнирах", - добавила она.