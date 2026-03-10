Тренер из Казахстана: "Карабах" - это другой уровень"

Казахстанский тренер Довран Кенджахунов назвал "Карабах" клубом принципиально иного уровня после прохождения стажировки в агдамской команде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на казахстанские медиа, 34-летний специалист поделился впечатлениями от месячной программы в структуре азербайджанского клуба.

"Все-таки, "Карабах" - это действительно другой уровень. Видя все изнутри, понимаешь, за счет чего они достигли таких высот и выступают в плей-офф Лиги Чемпионов. Не тот случай, когда повезло", - сказал Кенджахунов.

Главный тренер ФК AKAS отметил, что знакомство с наставником "Карабаха" прошло в спокойной официальной атмосфере. "Гурбан Гурбанов - очень серьезный человек с энергетикой лидера", - добавил специалист.

Кенджахунов подчеркнул, что ему предоставили полный доступ к тренировочному процессу и теоретическим занятиям, обычно закрытым для внешних наблюдателей.

Напомним, что "Карабах" под руководством Гурбана Гурбанова, возглавляющего команду почти два десятилетия, сформировал устойчивую систему и тактическую модель, позволяющую регулярно выходить в групповые стадии еврокубков . В текущем сезоне агдамцы пробились в плей-офф Лиги чемпионов, где уступили "Ньюкаслу" по сумме двух матчей, ранее обыграв "Бенфику" и "Айнтрахт" .