10 Марта 2026
Юрий Вернидуб: "Мы не заслуживали поражения"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Марта 2026 05:22
17
Юрий Вернидуб: "Мы не заслуживали поражения"

Главный тренер бакинского "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Туран Товуза" (0:1), сообщает İdman.Biz.

Украинский специалист считает, что его команда не заслуживала поражения.

"Когда-то должно было случиться поражение. Оно произошло сегодня. По игре мы не заслуживали проигрыша. Как минимум должны были взять одно очко, а возможно и победить. Ни у нас, ни у соперника не было большого количества моментов. Они реализовали свой шанс, а мы нет", - сказал Вернидуб.

По его словам, команда должна принять этот результат и продолжить работу.

"Игра была интенсивной. Головых моментов было не так много, но сама игра получилась напряженной. Мы проиграли, но должны оставить это позади и двигаться дальше", - отметил тренер.

Вернидуб также подчеркнул, что команда продолжит выступать тем же составом.

"Я уже не раз говорил: когда я пришел, тот состав, который был, и остался. Мы никого не отправили, сделали только один трансфер. С этим составом и будем продолжать", - заявил наставник "Нефтчи".

Он также отметил, что на выступление некоторых игроков влияет соблюдение поста в период Рамазана.

"Но это касается не только нашей команды. Во всех клубах Азербайджана такая ситуация. Я не имею права вмешиваться в религиозные убеждения игроков. Мы должны справиться и с этим", - добавил специалист.

В завершение Вернидуб подчеркнул, что команда продолжит бороться в следующих матчах.

"Жизнь на этом не заканчивается. Мы продолжим свой путь и в следующей игре постараемся победить", - заявил главный тренер "Нефтчи".

