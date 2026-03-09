Итальянский форвард заявил о желании играть за сборную Азербайджана

17-летний нападающий "Сампдории" Лоренцо Мезотерро заявил о желании выступать за сборную Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Instagram-аккаунт FtblAzerbaijan, молодой футболист признался, что хотел бы в будущем сыграть за национальную команду Азербайджана. После появления публикации слова игрока распространили несколько итальянских СМИ, среди которых TUTTOmercatoWEB и SampdoriaNews.

"Мне хотелось бы играть за сборную Азербайджана. Это было бы для меня честью и чем-то незабываемым. Я играл там в детстве, у меня есть друзья, я люблю Азербайджан. Думаю, такая возможность действительно существует, и я чувствую, что готов. Для меня было бы большой честью надеть футболку как сборной Италии, так и Азербайджана. Сейчас мне нужно только много работать и забивать голы, но я уверен, что однажды получу честь сыграть за национальную команду", - сказал Мезотерро.

Итальянские СМИ также отмечают, что футболист имеет связь сразу с двумя странами. По данным прессы, у него есть как итальянский, так и азербайджанский паспорт, что позволяет ему выбрать одну из этих сборных на международном уровне.

Мезотерро родился в 2008 году и часть детства провел в Азербайджане, где выступал за юношеские команды "Карабаха" и "Нефтчи". Позже он продолжил карьеру в Европе и сейчас играет за молодежную команду "Сампдории", где считается одним из перспективных нападающих системы клуба.