Белорусский защитник продолжает следить за "Кяпазом"

Белорусский защитник и бывший капитан "Кяпаза" Егор Хвалко заявил, что перед переходом в казахстанский "Атырау" не получал предложений от азербайджанских клубов, передает İdman.Biz.

"У меня было несколько предложений перед переходом в "Атырау". Но нет, из Азербайджана предложений не было. Если бы они были, мы бы поговорили", - цитирует слова Хвалко sportal.az.

Футболист также признался, что продолжает следить за своим бывшим клубом.

"Я и сейчас слежу за "Кяпазом". Иногда смотрю матчи, постоянно интересуюсь результатами. Хотел бы, чтобы они продолжили результаты, которые начали показывать после Нового года. Матчи с прямыми конкурентами для "Кяпаза" очень важны. Если будут побеждать в этих встречах, все будет хорошо", - подчеркнул защитник.