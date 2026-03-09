Азер Багиров: "Если бы были внимательнее, не упустили бы победу"

Главный тренер гянджинского "Кяпаза" Азер Багиров прокомментировал ничью в матче 23-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу с "Зиря"

Как сообщает İdman.Biz, специалист поблагодарил болельщиков за поддержку и отметил, что команда была близка к победе.

"Хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что они до конца поддерживали команду. Хотелось бы, чтобы и в хорошие, и в трудные дни они всегда были рядом, потому что настоящий болельщик узнается именно в тяжелые моменты", - сказал Багиров.

Тренер подчеркнул, что его команда играла против сильного соперника, однако сумела переломить ход встречи.

"Мы играли против довольно сильного соперника. "Зире" уже много лет имеет сыгранный состав. Я дал футболистам необходимые задания относительно сильных сторон соперника. Получилась очень интересная игра. Первые 10 минут были для нас неудачными, но затем мы смогли собраться. Если бы были более внимательными и точными, то не упустили бы победу в последние секунды", - отметил он.

Багиров также считает, что его команда потеряла важные очки.

"Учитывая, что мы пропустили гол на последних секундах, думаю, сегодня мы потеряли два очка", - заявил главный тренер "Кяпаза".