9 Марта 2026
RU

Рашад Садыхов: "Среди этих клубов я единственный местный тренер"

Азербайджанский футбол
Новости
9 Марта 2026 21:20
16
Главный тренер футбольного клуба "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал матч 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Кяпаза", который завершился со счетом 2:2.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что его команда хорошо начала встречу, но не сумела реализовать свои моменты.

"Матч для нас начался достаточно удачно, и мы сумели забить ранний гол. В первом тайме у нас было много голевых эпизодов, но мы не смогли использовать их максимально. Соперник же сравнял счет после стандартного положения", - сказал Садыхов.

По его словам, во втором тайме "Зиря" также начал активно, однако снова пропустил после стандарта.

"После этого мы усилили давление и полностью контролировали игру. Соперник больше оборонялся, стараясь сохранить преимущество. Радует, что в конце матча после углового мы смогли забить и заработать одно очко", - отметил тренер.

Садыхов признался, что команда рассчитывала на победу, однако с учетом хода встречи и ничья стала приемлемым результатом.

"Конечно, перед игрой мы были настроены на три очка. Но если учитывать развитие матча, то мы взяли одно очко", - подчеркнул он.

Тренер также прокомментировал кричалки со стороны болельщиков "Кяпаза".

"Я, честно говоря, этих кричалок не слышал, да и это мне не особо интересно. Но хочу отметить один факт: сейчас в Премьер-лиге две команды борются за чемпионство, а пять клубов - за путевки в еврокубки. Среди тренеров этих пяти команд я единственный местный специалист, остальные - известные иностранные тренеры", - заявил Садыхов.

