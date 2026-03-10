10 Марта 2026
Курбан Бердыев: "Каждый раз на пресс-конференциях говорю одно и то же"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Марта 2026 04:59
23
Главный тренер "Туран Товуза" Курбан Бердыев прокомментировал победу в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу над бакинским "Нефтчи" (1:0), передает İdman.Biz.

"Обе команды показали хорошую игру. Рад, что сегодня мы одержали победу. Думаю, мои игроки заслужили эту победу", - заявил Бердыев.

Отвечая на вопрос о борьбе за третье место, специалист отметил, что команда не концентрируется на турнирной таблице.

"Я и раньше говорил, что мы готовимся от игры к игре. Не имеет значения, матч Кубка это или чемпионата. Мы не смотрим на турнирную таблицу. В конце все станет ясно", - подчеркнул тренер.

Бердыев также объяснил, почему на поле одновременно находились Ибрахима Ваджи и Жо Батиста.

"Ваджи находится в хорошей физической форме, поэтому мы решили, что оба могут играть", - сказал он.

Комментируя серию матчей без пропущенных голов, наставник отметил, что команде еще есть над чем работать.

"На этот вопрос трудно ответить. У наших ворот все равно возникают опасные моменты. Это показывает, что нам еще нужно много работать", - добавил специалист.

На вопрос о чемпионских амбициях Бердыев ответил кратко:

"Каждый раз на пресс-конференциях говорю одно и то же. Мы готовимся только к следующей игре".

İdman.Biz
