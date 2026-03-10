Президент "Туран Товуза": "Что бы ни происходило, мы довольны Курбаном Бердыевым"

Президент "Туран Товуза" Эхтирам Гулиев высказался о главном тренере команды Курбане Бердыеве после победы над "Нефтчи" в 23-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, руководитель клуба подчеркнул, что полностью доволен работой наставника.

"Наш бюджет и наша игра именно такие. С этим бюджетом мы можем показывать именно такую игру", - заявил Гулиев журналистам после матча.

Он также прокомментировал ранее звучавшую критику в адрес Курбана Бердыева.

"План строился именно так, и главный тренер был выбран исходя из этого. Никаких изменений нет, он нас устраивает. Мы счастливы видеть, что наши планы реализуются. Что бы ни происходило, мы очень довольны им и поддерживаем нашего главного тренера", - отметил президент "Туран Товуза".