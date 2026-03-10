10 Марта 2026
RU

Президент "Туран Товуза": "Что бы ни происходило, мы довольны Курбаном Бердыевым"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Марта 2026 05:12
25
Президент "Туран Товуза": "Что бы ни происходило, мы довольны Курбаном Бердыевым"

Президент "Туран Товуза" Эхтирам Гулиев высказался о главном тренере команды Курбане Бердыеве после победы над "Нефтчи" в 23-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, руководитель клуба подчеркнул, что полностью доволен работой наставника.

"Наш бюджет и наша игра именно такие. С этим бюджетом мы можем показывать именно такую игру", - заявил Гулиев журналистам после матча.

Он также прокомментировал ранее звучавшую критику в адрес Курбана Бердыева.

"План строился именно так, и главный тренер был выбран исходя из этого. Никаких изменений нет, он нас устраивает. Мы счастливы видеть, что наши планы реализуются. Что бы ни происходило, мы очень довольны им и поддерживаем нашего главного тренера", - отметил президент "Туран Товуза".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Юрий Вернидуб: "Мы не заслуживали поражения"
05:22
Азербайджанский футбол

Юрий Вернидуб: "Мы не заслуживали поражения"

Главный тренер "Нефтчи" прокомментировал поражение от "Туран Товуза"

Курбан Бердыев: "Каждый раз на пресс-конференциях говорю одно и то же"
04:59
Азербайджанский футбол

Курбан Бердыев: "Каждый раз на пресс-конференциях говорю одно и то же"

Главный тренер "Туран Товуз" прокомментировал победу над "Нефтчи"

Азер Багиров: "Если бы были внимательнее, не упустили бы победу"
9 Марта 21:58
Азербайджанский футбол

Азер Багиров: "Если бы были внимательнее, не упустили бы победу"

Главный тренер "Кяпаза" подвел итоги матча с "Зиря"

Рашад Садыхов: "Среди этих клубов я единственный местный тренер"
9 Марта 21:20
Азербайджанский футбол

Рашад Садыхов: "Среди этих клубов я единственный местный тренер"

Главный тренер "Зиря" прокомментировал ничью с "Кяпазом" в 23-м туре
Итальянский форвард заявил о желании играть за сборную Азербайджана
9 Марта 20:30
Азербайджанский футбол

Итальянский форвард заявил о желании играть за сборную Азербайджана

17-летний Лоренцо Мезотерро сделал громкое заявление, которое подхватили итальянские СМИ

Белорусский защитник продолжает следить за "Кяпазом"
9 Марта 19:42
Азербайджанский футбол

Белорусский защитник продолжает следить за "Кяпазом"

Егор Хвалько высказался о возможности возвращения

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана