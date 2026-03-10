Юрий Вернидуб: "Я на стороне Гурбана Гурбанова"

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал условия проведения матчей в Азербайджане и уровень команд чемпионата.

"В целом мне нравится работать в Азербайджане. Единственное, что вызывает недовольство, - некоторые клубы играют на искусственных полях, а на ряде стадионов качество травы оставляет желать лучшего. Насколько я знаю, поле "Имишли" в Губе находится в плохом состоянии. Мы там еще не играли, поэтому не могу судить по собственному опыту, но со стороны оно выглядит очень плохо. Поэтому я на стороне Гурбана Гурбанова - он тоже жаловался на этот стадион", - сказал Вернидуб в беседе с futbolinfo.az.

Украинский специалист также считает, что ряд азербайджанских клубов могли бы успешно выступать в чемпионате Украины.

"Такие команды, как "Сабах", "Карабах" и "Нефтчи", могли бы бороться за высокие места. Все три клуба находятся на хорошем уровне. Для азербайджанского футбола отсутствие лимита на легионеров может иметь и определенные минусы, но в целом это положительный фактор, потому что в чемпионате выступает много качественных иностранных игроков. Даже команды из нижней части таблицы имеют сильных легионеров. Думаю, "Карабах", а также "Сабах" могли бы бороться за чемпионство в Украине. И "Нефтчи" с нынешним составом тоже способен добиться там результата, если команда стабилизирует игру", - сказал Вернидуб.