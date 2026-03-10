"Сумгайыт" объяснил ставку на местных игроков - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Сумгайыт" выступил с разъяснением по поводу заявлений главного тренера Саши Илича о предоставлении большего игрового времени местным и молодым футболистам.

"После матча с "Карван-Евлахом" наш главный тренер Саша Илич на пресс-конференции отметил, что в ближайшее время больше шансов будут получать молодые и местные футболисты. Он подчеркнул, что это решение принято после обсуждений с руководством клуба", - сказал пресс-секретарь "Сумгайыта" Заур Худиев в комментарии İdman.Biz.

По его словам, в ряде медиа эти слова были интерпретированы неверно.

"В некоторых публикациях утверждалось, что клуб якобы изменил стратегию, отказался от прежних целей и будет выступать только местными футболистами. Такое представление ситуации вызывает у нас обеспокоенность", - отметил Худиев.

Представитель клуба подчеркнул, что развитие местных игроков всегда было одной из ключевых задач "Сумгайыта".

"С момента основания футбольный клуб "Сумгайыт" уделяет особое внимание развитию местных футболистов. Основная стратегия клуба заключается в том, чтобы давать шанс воспитанникам академии и другим местным игрокам, одновременно формируя конкурентоспособную команду за счет привлечения иностранных футболистов. Наша цель - вносить вклад в развитие азербайджанского футбола и достойно представлять страну на международной арене", - сказал он.

Худиев добавил, что нынешнее решение связано с текущей кадровой ситуацией в команде.

"Ряд ключевых иностранных игроков сейчас отсутствует из-за травм и дисквалификаций. Роналдо Васкес и Рой Кехат получили травмы, а Александр Рамалингом и Никола Нинкович не могут играть из-за дисквалификаций. Одновременное отсутствие четырех футболистов основного состава вынуждает тренерский штаб искать альтернативные варианты. Поэтому вакантные позиции временно закрываются за счет воспитанников академии и местных игроков", - сказал Худиев.

Он подчеркнул, что речь не идет об изменении долгосрочной стратегии клуба.

"Представлять эту ситуацию как изменение стратегии клуба неправильно. Наша долгосрочная линия развития остается прежней и основана на балансе между местными и иностранными игроками", - отметил он.

По словам Худиева, после возвращения травмированных и дисквалифицированных футболистов кадровая ситуация стабилизируется.

"После восстановления травмированных и окончания дисквалификаций они вновь будут доступны для тренерского штаба. Кроме того, Абдулрашид Мумуни, который сейчас находится не в оптимальной форме, также вернется в состав после восстановления кондиций", - сказал представитель клуба.

Он добавил, что клуб не рассматривает крайние подходы в кадровой политике.

"У клуба никогда не было и не будет принципа выступать только местными футболистами или, наоборот, отдавать предпочтение исключительно иностранцам. Мы продолжаем придерживаться сбалансированной модели развития команды", - сказал Худиев.