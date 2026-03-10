10 Марта 2026
RU

Матеуш Кохальски: "Конечно, я хочу играть в лучших клубах мира"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Марта 2026 15:28
24
Матеуш Кохальски: "Конечно, я хочу играть в лучших клубах мира"

Вратарь футбольного клуба "Карабах" Матеуш Кохальски прокомментировал резонанс, вызванный его беседой с британским изданием The Sun. 26-летний поляк ответил на обвинения в том, что он якобы навязывал свои услуги клубам английской Премьер-лиги (АПЛ) после игры плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

"Конечно, как и любой футболист, я хочу играть в лучших клубах мира и на самом высоком уровне. Думаю, это нормальное желание. Но это не означает, что я не хочу играть в "Карабахе" или в Азербайджане", - сказал Кохальски в беседе с teleqraf.az.

Поводом для обсуждений стало его интервью британскому изданию The Sun после матча плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла", в котором "Карабах" уступил со счетом 2:3.

"Я не говорил, что уйду из "Карабаха". Нет, это не так. Я просто сказал, что хотел бы попробовать заиграть в АПЛ", - отметил голкипер в комментарии teleqraf.az.

Кохальски также высказался о победе агдамского клуба над "Араз-Нахчываном" (6:0) в 23-м туре Высшей лиги Азербайджана.

"Наконец-то мы добились хорошего результата. Забили шесть голов и не пропустили. Я очень счастлив. Эти три очка были для нас очень важны. Надеюсь, в следующем матче команда сыграет так же или даже лучше", - сказал Кохальски.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сумгайыт" объяснил ставку на местных игроков - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
16:13
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" объяснил ставку на местных игроков - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Клуб объяснил слова главного тренера после матча с "Карван-Евлахом"
Юрий Вернидуб: "Я на стороне Гурбана Гурбанова"
14:28
Азербайджанский футбол

Юрий Вернидуб: "Я на стороне Гурбана Гурбанова"

Тренер "Нефтчи" высказался о полях и уровне клубов Азербайджана
Учительница Гурбана Гурбанова: "Не было ни одного урока, который бы он пропустил"
13:13
Азербайджанский футбол

Учительница Гурбана Гурбанова: "Не было ни одного урока, который бы он пропустил"

Гюльназ Гаджиева рассказала о школьных годах тренера "Карабаха"
Тренер из Казахстана: "Карабах" - это другой уровень"
12:58
Азербайджанский футбол

Тренер из Казахстана: "Карабах" - это другой уровень"

Довран Кенджахунов о стажировке в Агдаме и системе Гурбанова

От дворовых игр до мундиаля: амбициозные планы женщины-судьи из Азербайджана - ФОТО/ВИДЕО
12:03
Азербайджанский футбол

От дворовых игр до мундиаля: амбициозные планы женщины-судьи из Азербайджана - ФОТО/ВИДЕО

Севда Нуриева рассказала о пути в арбитраж и работе на международном уровне

Юрий Вернидуб: "Мы не заслуживали поражения"
05:22
Азербайджанский футбол

Юрий Вернидуб: "Мы не заслуживали поражения"

Главный тренер "Нефтчи" прокомментировал поражение от "Туран Товуза"

Самое читаемое

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО
8 Марта 00:30
Дзюдо

Кубок Европы: азербайджанская дзюдоистка завоевала "бронзу" - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан представляют 22 спортсмена в 10 весовых категориях — 3 юноши и 19 девушек
Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Гран-при в Линце: азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - ОБНОВЛЕНО
7 Марта 22:40
Дзюдо

Гран-при в Линце: азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали - ОБНОВЛЕНО

Сборная имеет в своем активе полный комплект медалей