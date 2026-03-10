10 Марта 2026
Учительница Гурбана Гурбанова: "Не было ни одного урока, который бы он пропустил"

10 Марта 2026
Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов после победы над "Араз-Нахчываном" (6:0) в 23-м туре Высшей лиги Азербайджана рассказал, что опоздал на пресс-конференцию из-за встречи со своей школьной учительницей спустя 30 лет. Ею оказалась преподаватель математики Гюльназ Гаджиева.

"Гурбан был очень дисциплинированным, спокойным и скромным учеником. Он учился сначала в средней школе №5 села Ашагы Тала, а затем продолжил образование в средней школе №3. В старших классах я преподавала ему алгебру и геометрию. Он любил математику, хотя она дается далеко не каждому. У него были прекрасные познания в геометрии", - сказала Гаджиева в беседе с sportnet.az.

Она вспомнила один из эпизодов школьной жизни будущего тренера.

"Однажды я задала ученикам сделать геометрическую фигуру. В тот день шел дождь, но Гурбан все равно принес сделанную пирамиду в пакете, передал ее мне и сразу отправился на футбольные соревнования. Он всегда выделялся среди одноклассников дисциплиной и скромностью. Несмотря на то, что постоянно участвовал в турнирах, не было ни одного урока, который бы он пропустил — всегда сидел передо мной", - сказала учительница.

Гаджиева также рассказала о встрече с Гурбаном Гурбановым спустя много лет.

"Наша семья позже переехала в Баку, и я часто бывала на матчах "Карабаха", но мы не встречались. 8 марта это произошло случайно. Когда он узнал, что я на стадионе, решил увидеться со мной после матча, хотя должен был идти на пресс-конференцию. Встреча получилась короткой, мы даже не успели сделать совместную фотографию", - сказала она.

По ее словам, семья давно следит за карьерой специалиста.

"Мы всей семьей любим Гурбана и гордимся им. Я много раз бывала на матчах "Карабаха", но никогда не говорила ему, что нахожусь на стадионе. Его братьев Мусу и Маарифа я тоже хорошо знаю. Мой сын в свое время играл в футбол под руководством первого тренера Гурбана Гурбанова - Шабана Ширданова и даже иногда играл вместе с ним во время каникул. Сейчас он уже не связан с футболом, но наша семья по-прежнему любит этот вид спорта", - сказала Гаджиева.

