Эмери может покинуть "Астон Виллу" летом

Главный тренер футбольного клуба "Астон Виллы" Унаи Эмери может покинуть бирмингемский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, испанский специалист все больше недоволен ситуацией в клубе и рассматривает вариант ухода уже этим летом. При этом официального подтверждения возможного расставания пока нет ни со стороны клуба, ни со стороны самого тренера.

Дополнительный интерес к ситуации вызывает тот факт, что Эмери лишь в мае 2024 года продлил контракт с "Астон Виллой". Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

В то же время клуб уже некоторое время находится под давлением финансовых ограничений английской Премьер-лиги, связанных с правилами Profit and Sustainability Rules, которые ограничивают допустимый уровень убытков.

На фоне этих факторов команда переживает непростой период. В одном из последних матчей чемпионата Англии "Астон Вилла" крупно уступила "Челси" со счетом 1:4, а серия нестабильных результатов усилила давление на тренерский штаб.