9 Марта 2026
Эмери может покинуть "Астон Виллу" летом

9 Марта 2026 22:15
18
Главный тренер футбольного клуба "Астон Виллы" Унаи Эмери может покинуть бирмингемский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, испанский специалист все больше недоволен ситуацией в клубе и рассматривает вариант ухода уже этим летом. При этом официального подтверждения возможного расставания пока нет ни со стороны клуба, ни со стороны самого тренера.

Дополнительный интерес к ситуации вызывает тот факт, что Эмери лишь в мае 2024 года продлил контракт с "Астон Виллой". Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

В то же время клуб уже некоторое время находится под давлением финансовых ограничений английской Премьер-лиги, связанных с правилами Profit and Sustainability Rules, которые ограничивают допустимый уровень убытков.

На фоне этих факторов команда переживает непростой период. В одном из последних матчей чемпионата Англии "Астон Вилла" крупно уступила "Челси" со счетом 1:4, а серия нестабильных результатов усилила давление на тренерский штаб.

İdman.Biz
