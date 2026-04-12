Слот усомнился в участии 17-летнего форварда в матче с "ПСЖ"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о шансах молодого нападающего Рио Нгуомы сыграть в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

Как сообщает İdman.Biz , 17-летний форвард вряд ли появится на поле в ближайшей еврокубковой встрече, несмотря на успешный дебют в основном составе.

Нгуома накануне впервые вышел в старте и сразу отметился голом в матче 32-го тура АПЛ против "Фулхэма", открыв счет во встрече, завершившейся победой "Ливерпуля" со счетом 2:0. Второй мяч еще до перерыва забил Мохамед Салах.

"В целом, если не говорить о вторнике, то ожидать от 17-летнего игрока, что он сможет сыграть три матча за шесть дней, не совсем реалистично, особенно с учетом атмосферы в Париже", - приводит слова специалиста клубная пресс-служба мерсисайдцев.

После 32 туров "Ливерпуль" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, находясь вне зоны Лиги чемпионов.