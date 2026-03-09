Жозе Моуринью ответил на обвинения в предательстве "Порту"

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал конфликт с ассистентом наставника "Порту" Лучо Гонсалесом. Как сообщает İdman.Biz, португальский специалист выразил недоумение по поводу обвинений в "предательстве", которые прозвучали в его адрес во время очного противостояния клубов.

"Он назвал меня предателем 50 раз. Я бы хотел, чтобы он объяснил: кого я предал? Я вложил душу в "Порту", затем работал в "Челси", "Интере", "Реале" — я объехал весь мир и каждый день отдавал клубам 24 часа своей жизни. Это называется профессионализм. Когда он сам перешел в "Марсель", предал ли он "Порту"? Я думаю, что это атака на мою работу", — заявил Моуринью.

Тренер подчеркнул, что готов так же самоотверженно работать в любом другом клубе, будь то "Эштрела" или "Лейрия", поскольку это является частью его профессионального этика.

Жозе отметил: "Оскорбления фанатов — часть футбола. Но когда так делает коллега... Он такой же профессионал, играл за разные клубы. Я не понимаю этого".

Напомним, что Моуринью, приведший "Порту" к победе в Лиге чемпионов в 2004 году, в разгар сезона 2025/2026 возглавил их принципиального соперника "Бенфику".

На данный момент "Порту" лидирует в Примейре с 66 очками, в то время как "Бенфика" Моуринью занимает третье место с 59 баллами после 25 туров. Несмотря на то, что "орлы" остаются единственной командой в топ-3, не имеющей поражений в текущем сезоне (17 побед и 8 ничьих), они отстают от идущего первым "Порту" на 7 очков.