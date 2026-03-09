9 Марта 2026
RU

Бывший капитан "Манчестер Сити" сообщил о редком заболевании

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2026 11:13
20
Бывший капитан "Манчестер Сити" сообщил о редком заболевании

Бывший футболист "Манчестер Сити" Энди Моррисон официально объявил, что страдает от редкого неврологического заболевания.

Как сообщает İdman.Biz, у 55-летнего шотландца выявлен синдром Рамсея-Ханта.

Моррисон уже приступил к курсу интенсивного лечения. По словам экс-игрока, врачи оценивают его шансы на полное выздоровление примерно в 70%. Данное заболевание, впервые описанное британским неврологом Джеймсом Рамсеем Хантом в начале XX века, вызывается вирусом опоясывающего лишая, который поражает коленчатый узел лицевого нерва. Болезнь характеризуется параличом мимических мышц, сильными болями в ухе и потерей вкуса. Ранее с аналогичным недугом сталкивался канадский певец Джастин Бибер, что привлекло мировое внимание к сложности реабилитации при этом диагнозе.

Отметим, что Энди Моррисон выступал за "Манчестер Сити" в период с 1998 по 2002 год. Он вошел в историю клуба как харизматичный лидер, чей приход помог команде за один сезон подняться из второго дивизиона в Чемпионшип, а затем и в Премьер-лигу. После завершения игровой карьеры он перешел на тренерскую работу, в частности, с 2022 по 2024 год возглавлял национальную сборную Шри-Ланки. Для спортивного сообщества новость о болезни Моррисона стала серьезным ударом, учитывая его репутацию "железного" защитника, не знавшего страха на поле.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эндрик впервые с начала аренды остался в запасе "Лиона"
12:28
Мировой футбол

Эндрик впервые с начала аренды остался в запасе "Лиона"

До этого момента бразилец неизменно выходил в стартовом составе
"Ньюкасл" планирует масштабную перестройку вратарской линии
11:58
Мировой футбол

"Ньюкасл" планирует масштабную перестройку вратарской линии

Клуб намерен пригласить нового опытного голкипера для усиления основного состава
"Арсенал" окончательно выкупит контракт Пьеро Инкапье у "Байера"
11:28
Мировой футбол

"Арсенал" окончательно выкупит контракт Пьеро Инкапье у "Байера"

Лондонский клуб активирует пункт о постоянном трансфере эквадорского защитника за 52 миллиона евро
В любительской лиге Марокко использовали самодельный VAR
10:13
Мировой футбол

В любительской лиге Марокко использовали самодельный VAR - ВИДЕО

В матче нижнего дивизиона прибегнули к "передовым технологиям"
Хави: "Месси не вернулся в "Барселону", потому что этого не захотел Лапорта"
09:13
Мировой футбол

Хави: "Месси не вернулся в "Барселону", потому что этого не захотел Лапорта"

Бывший тренер каталонцев раскрыл подробности сорвавшегося трансфера аргентинца

15-летняя футболистка академии "Оксфорда" скончалась на поле
08:12
Мировой футбол

15-летняя футболистка академии "Оксфорда" скончалась на поле

Трагедия произошла во время матча между командами "Оксфорда" и "Фулхэма"

Самое читаемое

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре
7 Марта 13:06
Мировой футбол

Килиан Мбаппе и Эстер Экспозито замечены за поцелуями в мадридском баре

Нападающий "Реала" и испанская актриса провели вечер в отеле Pullman
Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии
7 Марта 10:06
Формула 1

Макс Ферстаппен разбил болид в первой квалификации сезона в Австралии - ВИДЕО

Действующий чемпион мира начнет первую гонку новой эры Формулы-1 с последнего ряда
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце

Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ
6 Марта 13:13
ММА

Бой против экс-оппонента Физиева: чем опасна замена соперника для Тофика Мусаева – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанскому бойцу приходится сейчас перестраивать всю подготовку к предстоящему турниру