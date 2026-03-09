Бывший капитан "Манчестер Сити" сообщил о редком заболевании

Бывший футболист "Манчестер Сити" Энди Моррисон официально объявил, что страдает от редкого неврологического заболевания.

Как сообщает İdman.Biz, у 55-летнего шотландца выявлен синдром Рамсея-Ханта.

Моррисон уже приступил к курсу интенсивного лечения. По словам экс-игрока, врачи оценивают его шансы на полное выздоровление примерно в 70%. Данное заболевание, впервые описанное британским неврологом Джеймсом Рамсеем Хантом в начале XX века, вызывается вирусом опоясывающего лишая, который поражает коленчатый узел лицевого нерва. Болезнь характеризуется параличом мимических мышц, сильными болями в ухе и потерей вкуса. Ранее с аналогичным недугом сталкивался канадский певец Джастин Бибер, что привлекло мировое внимание к сложности реабилитации при этом диагнозе.

Отметим, что Энди Моррисон выступал за "Манчестер Сити" в период с 1998 по 2002 год. Он вошел в историю клуба как харизматичный лидер, чей приход помог команде за один сезон подняться из второго дивизиона в Чемпионшип, а затем и в Премьер-лигу. После завершения игровой карьеры он перешел на тренерскую работу, в частности, с 2022 по 2024 год возглавлял национальную сборную Шри-Ланки. Для спортивного сообщества новость о болезни Моррисона стала серьезным ударом, учитывая его репутацию "железного" защитника, не знавшего страха на поле.