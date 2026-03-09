Бывший главный тренер "Ювентуса" Тиагу Мотта может возглавить "Тоттенхэм", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, нынешний наставник "шпор" Игор Тудор может лишиться своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды. 42-летний Мотта считается одним из главных кандидатов.

"Тоттенхэм" с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. От идущего 18-м "Вест Хэма" лондонцев отделяет всего одно очко.

Мотта находится без работы с марта 2025 года, когда покинул "Ювентус".