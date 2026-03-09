9 Марта 2026
Тиагу Мотта может возглавить "Тоттенхэм"

Мировой футбол
Новости
9 Марта 2026 06:26
16
Тиагу Мотта может возглавить "Тоттенхэм"

Бывший главный тренер "Ювентуса" Тиагу Мотта может возглавить "Тоттенхэм", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, нынешний наставник "шпор" Игор Тудор может лишиться своего поста из-за неудовлетворительных результатов команды. 42-летний Мотта считается одним из главных кандидатов.

"Тоттенхэм" с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. От идущего 18-м "Вест Хэма" лондонцев отделяет всего одно очко.

Мотта находится без работы с марта 2025 года, когда покинул "Ювентус".

İdman.Biz
Тэги:

