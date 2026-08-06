Шоу Месси после ЧМ-2026: два гола и ассист за тайм — ВИДЕО

Нападающий футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси отметился тремя результативными действиями в матче Кубка лиг против "Атлетико Сан-Луис".

Как сообщает İdman.Biz, 39-летний аргентинец забил два мяча и сделал результативную передачу в первом тайме.

На 11-й минуте Месси в одно касание замкнул прострел с левого фланга. На 44-й минуте он ушёл от защитников в штрафной площади и поразил ворота с близкого расстояния.

В конце тайма восьмикратный обладатель "Золотого мяча" ассистировал Микаэлу. "Интер Майами" ушёл на перерыв при счёте 4:1, а матч завершился победой команды Месси — 4:2.

Эти голы стали для аргентинца первыми на клубном уровне после ЧМ-2026. На мировом первенстве капитан сборной Аргентины забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его команда уступила Испании в финале со счётом 0:1.

Ранее Месси принял участие в матче MLS против "Коламбус Крю", завершившемся вничью — 2:2, но результативными действиями не отметился.