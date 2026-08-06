6 Августа 2026
RU

Шоу Месси после ЧМ-2026: два гола и ассист за тайм — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Августа 2026 11:43
19
Шоу Месси после ЧМ-2026: два гола и ассист за тайм — ВИДЕО

Нападающий футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси отметился тремя результативными действиями в матче Кубка лиг против "Атлетико Сан-Луис".

Как сообщает İdman.Biz, 39-летний аргентинец забил два мяча и сделал результативную передачу в первом тайме.

На 11-й минуте Месси в одно касание замкнул прострел с левого фланга. На 44-й минуте он ушёл от защитников в штрафной площади и поразил ворота с близкого расстояния.

В конце тайма восьмикратный обладатель "Золотого мяча" ассистировал Микаэлу. "Интер Майами" ушёл на перерыв при счёте 4:1, а матч завершился победой команды Месси — 4:2.

Эти голы стали для аргентинца первыми на клубном уровне после ЧМ-2026. На мировом первенстве капитан сборной Аргентины забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его команда уступила Испании в финале со счётом 0:1.

Ранее Месси принял участие в матче MLS против "Коламбус Крю", завершившемся вничью — 2:2, но результативными действиями не отметился.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Батраков согласовал условия контракта с "Галатасараем"
12:41
Мировой футбол

Батраков согласовал условия контракта с "Галатасараем"

Турецкий клуб также продвинулся в переговорах с "Локомотивом"
Винисиусу предложили один из крупнейших контрактов в "Арсенале"
11:29
Мировой футбол

Винисиусу предложили один из крупнейших контрактов в "Арсенале"

Лондонский клуб готов передать бразильцу все доходы от использования имиджевых прав
УЕФА изменил правила дисквалификаций за желтые карточки
11:14
Мировой футбол

УЕФА изменил правила дисквалификаций за желтые карточки

На общем этапе еврокубков наказание будет наступать после четвертого предупреждения
Гризманн забил в дебютном матче Кубка лиг — ВИДЕО
10:59
Мировой футбол

Гризманн забил в дебютном матче Кубка лиг — ВИДЕО

Француз помог "Орландо Сити" победить "Монтеррей"

Возможные соперники "Карабаха" сойдутся в Лиге конференций
09:59
Мировой футбол

Возможные соперники "Карабаха" сойдутся в Лиге конференций

В третьем квалификационном раунде турнира пройдут 27 матчей

"Бенфика" и "Хартс" поспорят за возможную встречу с "Сабахом"
09:44
Мировой футбол

"Бенфика" и "Хартс" поспорят за возможную встречу с "Сабахом"

Сегодня состоятся десять матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Самое читаемое

Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Августа 17:48
Мировой футбол

Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Олимпийский призер призвал не оценивать работу тренера по одному турниру

Боевое поражение "Сабаха" от "Орхуса": все решится в Баку
5 Августа 23:08
Азербайджанский футбол

Боевое поражение "Сабаха" от "Орхуса": все решится в Баку - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда из Баку сократила отставание, но лишилась ничьей из-за отмененного гола в концовке

Чемпион Формулы-1 пожаловался на преследование папарацци
4 Августа 01:20
Формула 1

Чемпион Формулы-1 пожаловался на преследование папарацци

Норрис признался, что больше не чувствует себя свободным вне трассы

Путь "Карабаха" в Лиге конференций: "Динамо" Киев, "Твенте" или ДАК 1904 - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
3 Августа 20:41
Азербайджанский футбол

Путь "Карабаха" в Лиге конференций: "Динамо" Киев, "Твенте" или ДАК 1904 - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ - ФОТО

Разбираемся, по силам ли агдамцам выйти в основной этап