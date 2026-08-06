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Дешам не возглавит "Аль-Ахли": переговоры завершились безрезультатно

Мировой футбол
Новости
6 Августа 2026 12:57
24
Дешам не возглавит "Аль-Ахли": переговоры завершились безрезультатно

Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам провел переговоры с саудовским клубом "Аль-Ахли".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, стороны не смогли достичь соглашения.

Переговоры осложнила система принятия решений в саудовском футболе, которая значительно отличается от принятой в Европе. В обсуждении стратегических вопросов участвуют несколько сторон, а последнее слово остается за Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF).

Из-за многоступенчатого согласования процесс может затягиваться, а приоритеты его участников — меняться. Кто именно прекратил переговоры, источник не уточняет.

İdman.Biz
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