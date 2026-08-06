Винисиусу предложили один из крупнейших контрактов в "Арсенале"

Английский футбольный клуб "Арсенал" намерен приобрести вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора.

Как сообщает İdman.Biz, лондонцы предложили 26-летнему бразильцу 24 миллиона евро (около 47 миллионов манатов) в год после уплаты налогов.

Кроме того, "Арсенал" готов передать футболисту 100 процентов доходов от использования его имиджевых прав.

Руководство "Реала" осведомлено о серьезном интересе английского клуба. На этом фоне встреча представителей Винисиуса с мадридцами, состоявшаяся 5 августа, имела важное значение для будущего игрока.

Стороны пока не смогли согласовать финансовые условия нового контракта. Винисиус предпочитает остаться в "Реале", однако может рассмотреть предложение "Арсенала", если переговоры с мадридским клубом завершатся безрезультатно.

Действующий контракт бразильца с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года.