Возможные соперники "Карабаха" сойдутся в Лиге конференций

Сегодня в футбольной Лиге конференций состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда.
Как сообщает İdman.Biz, особый интерес для азербайджанских болельщиков представляет противостояние "Твенте" и ДАК. Победитель этой пары может встретиться с "Карабахом" в раунде плей-офф.
Для этого агдамскому клубу необходимо пройти киевское "Динамо". Первый матч между командами состоится сегодня в польском Люблине и начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Всего сегодня пройдут 27 матчей турнира. В других встречах "Аякс" сыграет с "Шелбурном", "Партизан" примет "Тобол", а "Брага" встретится с минским "Динамо".
Расписание матчей:
19:00. "Интер" (Турку) - "Вадуц"
20:00. "Ноа" - "Сьон"
20:00. ХИК - "Мотеруэлл"
20:00. "Пайде" - "Рапид"
20:00. "Яблонец" - РФШ
21:00. "Интер Эскальдес" - "Флора"
21:00. "Рига" - ЭТО
21:00. "Жальгирис" - "Хайдук"
21:00. "Шериф" - "Санкт-Галлен"
21:00. ЧФР - "Тромсе"
21:00. "Динамо" (Киев) - "Карабах"
21:00. "Ракув" - "Хаммарбю"
21:00. "Гетеборг" - "Гент"
21:00. "Дебрецен" - "Копенгаген"
21:30. "Бейтар" - "Аустрия"
22:00. "Аякс" - "Шелбурн"
22:00. "Хапоэль" (Тель-Авив) - "Катовице"
22:00. "Твенте" - ДАК 1904
22:30. "Борац" - МЛ "Витебск"
22:30. "Брага" - "Динамо-Минск"
22:30. "Валюр" - "Норшелланн"
22:30. "Лугано" - НСИ
22:45. "Богемианс" - "Мидтьюлланн"
22:45. "Риека" - "Ильвес"
23:00. "Тре Фиори" - "Дрита"
23:00. "Партизан" - "Тобол"
23:00. "Хиберниан" - "Шкендия"
Ответные встречи пройдут 13 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф, а проигравшие завершат выступление в еврокубках.
Время начала матчей указано по Баку.