Возможные соперники "Карабаха" сойдутся в Лиге конференций

Сегодня в футбольной Лиге конференций состоятся первые матчи третьего квалификационного раунда.

Как сообщает İdman.Biz, особый интерес для азербайджанских болельщиков представляет противостояние "Твенте" и ДАК. Победитель этой пары может встретиться с "Карабахом" в раунде плей-офф.

Для этого агдамскому клубу необходимо пройти киевское "Динамо". Первый матч между командами состоится сегодня в польском Люблине и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Всего сегодня пройдут 27 матчей турнира. В других встречах "Аякс" сыграет с "Шелбурном", "Партизан" примет "Тобол", а "Брага" встретится с минским "Динамо".

Расписание матчей:

19:00. "Интер" (Турку) - "Вадуц"

20:00. "Ноа" - "Сьон"

20:00. ХИК - "Мотеруэлл"

20:00. "Пайде" - "Рапид"

20:00. "Яблонец" - РФШ

21:00. "Интер Эскальдес" - "Флора"

21:00. "Рига" - ЭТО

21:00. "Жальгирис" - "Хайдук"

21:00. "Шериф" - "Санкт-Галлен"

21:00. ЧФР - "Тромсе"

21:00. "Динамо" (Киев) - "Карабах"

21:00. "Ракув" - "Хаммарбю"

21:00. "Гетеборг" - "Гент"

21:00. "Дебрецен" - "Копенгаген"

21:30. "Бейтар" - "Аустрия"

22:00. "Аякс" - "Шелбурн"

22:00. "Хапоэль" (Тель-Авив) - "Катовице"

22:00. "Твенте" - ДАК 1904

22:30. "Борац" - МЛ "Витебск"

22:30. "Брага" - "Динамо-Минск"

22:30. "Валюр" - "Норшелланн"

22:30. "Лугано" - НСИ

22:45. "Богемианс" - "Мидтьюлланн"

22:45. "Риека" - "Ильвес"

23:00. "Тре Фиори" - "Дрита"

23:00. "Партизан" - "Тобол"

23:00. "Хиберниан" - "Шкендия"

Ответные встречи пройдут 13 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф, а проигравшие завершат выступление в еврокубках.

Время начала матчей указано по Баку.