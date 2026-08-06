Французский защитник отказался от трех клубов ради "Интера"

Защитник миланского "Интера" Бенжамен Павар не намерен покидать клуб в нынешнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Calciomercato, 30-летний француз уже отклонил предложения от "Бенфики", "Галатасарая" и "Комо".

По информации источника, Павар рассчитывает убедить главного тренера "нерадзурри" Кристиана Киву оставить его в составе на следующий сезон.

Отмечается, что в начале летнего трансферного окна уход защитника из "Интера" считался практически решенным вопросом. Однако успешная игра француза на предсезонных сборах изменила ситуацию.

Ранее миланский клуб был готов рассмотреть предложения по трансферу Павара в размере 10-15 миллионов евро.