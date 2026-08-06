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Альварес предпримет новую попытку перейти в "Барселону"

Мировой футбол
Новости
6 Августа 2026 09:14
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Альварес предпримет новую попытку перейти в "Барселону"

Нападающий мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес не отказался от идеи перейти в "Барселону" и готов предпринять новую попытку добиться трансфера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, аргентинский форвард уже уведомил спортивного директора каталонцев Деку о своем намерении усилить давление на руководство мадридского клуба.

При этом Альварес не собирается бойкотировать тренировки или вступать в открытый конфликт с "Атлетико". По информации источника, в ближайшее время футболист намерен лично сообщить руководству клуба о своем желании покинуть команду уже этим летом.

Ранее "Барселона" предлагала за 25-летнего нападающего 100 миллионов евро, однако "Атлетико" отказался даже начинать переговоры. Сообщается, что если позиция мадридского клуба изменится, каталонцы готовы увеличить сумму предложения.

Хулиан Альварес выступает за "Атлетико" с лета 2024 года. Его контракт с клубом действует до 2030 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается в 120 миллионов евро.

İdman.Biz
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