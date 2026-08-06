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"Бенфика" и "Хартс" поспорят за возможную встречу с "Сабахом"

Мировой футбол
Новости
6 Августа 2026 09:44
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"Бенфика" и "Хартс" поспорят за возможную встречу с "Сабахом"

Сегодня в футбольной Лиге Европы пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда.

Как сообщает İdman.Biz, игровая программа включает десять встреч. В одном из центральных противостояний "Бенфика" примет "Хартс" - победитель выйдет на победителя в паре "Орхус" -"Сабах". Финалист турнира сезона-2021/22 "Рейнджерс" сыграет в гостях с "Ягеллонией".

Также ПАОК встретится с "Андерлехтом", "Бешикташ" отправится в гости к "Градец-Кралове", а "Зальцбург" примет "Пафос".

Расписание матчей:

19:00. КуПС - "Университатя Крайова"

20:00. "Линкольн Ред Импс" - "Омония"

20:00. "Ягеллония" - "Рейнджерс"

20:00. "Маккаби" (Тель-Авив) - ЦСКА (София)

21:00. "Лех" - "Клаксвик"

21:00. "Зальцбург" - "Пафос"

21:00. "Градец-Кралове" - "Бешикташ"

21:45. ПАОК - "Андерлехт"

22:00. "Тун" - "Викингур" (Рейкьявик)

23:00. "Бенфика" - "Хартс"

Ответные встречи состоятся 13 августа. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы, а проигравшие продолжат борьбу в Лиге конференций.

Время начала матчей указано по Баку.

İdman.Biz
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