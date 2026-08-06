"Бенфика" и "Хартс" поспорят за возможную встречу с "Сабахом"

Сегодня в футбольной Лиге Европы пройдут первые матчи третьего квалификационного раунда.
Как сообщает İdman.Biz, игровая программа включает десять встреч. В одном из центральных противостояний "Бенфика" примет "Хартс" - победитель выйдет на победителя в паре "Орхус" -"Сабах". Финалист турнира сезона-2021/22 "Рейнджерс" сыграет в гостях с "Ягеллонией".
Также ПАОК встретится с "Андерлехтом", "Бешикташ" отправится в гости к "Градец-Кралове", а "Зальцбург" примет "Пафос".
Расписание матчей:
19:00. КуПС - "Университатя Крайова"
20:00. "Линкольн Ред Импс" - "Омония"
20:00. "Ягеллония" - "Рейнджерс"
20:00. "Маккаби" (Тель-Авив) - ЦСКА (София)
21:00. "Лех" - "Клаксвик"
21:00. "Зальцбург" - "Пафос"
21:00. "Градец-Кралове" - "Бешикташ"
21:45. ПАОК - "Андерлехт"
22:00. "Тун" - "Викингур" (Рейкьявик)
23:00. "Бенфика" - "Хартс"
Ответные встречи состоятся 13 августа. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф Лиги Европы, а проигравшие продолжат борьбу в Лиге конференций.
Время начала матчей указано по Баку.