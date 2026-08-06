Гризманн забил в дебютном матче Кубка лиг — ВИДЕО

Французский футболист "Орландо Сити" Антуан Гризманн отметился голом в своем первом матче Кубка лиг.
Как сообщает İdman.Biz, 35-летний нападающий открыл счет на 28-й минуте встречи с мексиканским "Монтерреем".
После передачи партнера Гризманн в одно касание пробил по воротам, не оставив шансов голкиперу.
"Орландо Сити" одержал победу со счетом 2:1. Второй мяч команды на 60-й минуте с пенальти забил Тайрис Спайсер. У "Монтеррея" на восьмой компенсированной минуте отличился Хуго Кёйперс.
Ранее Гризманн забил в матче MLS против "Сан-Хосе Эртквейкс". "Орландо Сити" победил со счетом 4:0, а этот гол стал для француза 300-м в клубной карьере.
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