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Гризманн забил в дебютном матче Кубка лиг — ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Августа 2026 10:59
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Гризманн забил в дебютном матче Кубка лиг — ВИДЕО

Французский футболист "Орландо Сити" Антуан Гризманн отметился голом в своем первом матче Кубка лиг.

Как сообщает İdman.Biz, 35-летний нападающий открыл счет на 28-й минуте встречи с мексиканским "Монтерреем".

После передачи партнера Гризманн в одно касание пробил по воротам, не оставив шансов голкиперу.

"Орландо Сити" одержал победу со счетом 2:1. Второй мяч команды на 60-й минуте с пенальти забил Тайрис Спайсер. У "Монтеррея" на восьмой компенсированной минуте отличился Хуго Кёйперс.

Ранее Гризманн забил в матче MLS против "Сан-Хосе Эртквейкс". "Орландо Сити" победил со счетом 4:0, а этот гол стал для француза 300-м в клубной карьере.

İdman.Biz
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