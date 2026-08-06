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УЕФА изменил правила дисквалификаций за желтые карточки

Мировой футбол
Новости
6 Августа 2026 11:14
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УЕФА изменил правила дисквалификаций за желтые карточки

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил правила дисквалификаций за желтые карточки в клубных турнирах.

Как сообщает İdman.Biz, начиная с общего этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций футболисты и официальные лица команд пропустят следующий матч после четвертого предупреждения, не повлекшего удаления. Последующие дисквалификации будут назначаться после шестой, восьмой и каждой следующей четной желтой карточки.

До общего этапа продолжит действовать прежний порог. Участник турнира будет дисквалифицирован после третьего предупреждения, а затем — после пятого, седьмого и каждой следующей нечетной карточки.

Кроме того, после каждых двух пройденных квалификационных раундов количество желтых карточек, не приведших к дисквалификации, будет уменьшаться на одну.

По завершении раунда плей-офф все предупреждения и неотбытые дисквалификации аннулируются и не переносятся на общий этап. Желтые карточки также сгорают после четвертьфиналов и не учитываются в полуфиналах.

Новые правила закреплены в регламентах еврокубков на сезон-2026/27.

İdman.Biz
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