Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил правила дисквалификаций за желтые карточки в клубных турнирах.

Как сообщает İdman.Biz, начиная с общего этапа Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций футболисты и официальные лица команд пропустят следующий матч после четвертого предупреждения, не повлекшего удаления. Последующие дисквалификации будут назначаться после шестой, восьмой и каждой следующей четной желтой карточки.

До общего этапа продолжит действовать прежний порог. Участник турнира будет дисквалифицирован после третьего предупреждения, а затем — после пятого, седьмого и каждой следующей нечетной карточки.

Кроме того, после каждых двух пройденных квалификационных раундов количество желтых карточек, не приведших к дисквалификации, будет уменьшаться на одну.

По завершении раунда плей-офф все предупреждения и неотбытые дисквалификации аннулируются и не переносятся на общий этап. Желтые карточки также сгорают после четвертьфиналов и не учитываются в полуфиналах.

Новые правила закреплены в регламентах еврокубков на сезон-2026/27.