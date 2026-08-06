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ФИФА опровергла сообщения об обещании Инфантино отдать финал ЧМ-2030 Марокко

Мировой футбол
Новости
6 Августа 2026 06:08
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ФИФА опровергла сообщения об обещании Инфантино отдать финал ЧМ-2030 Марокко

ФИФА опровергла информацию о том, что президент организации Джанни Инфантино якобы пообещал провести финал чемпионата мира 2030 года в Марокко.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, ранее в СМИ появились сведения о предполагаемой договоренности главы ФИФА с Африканской конфедерацией футбола.

Утверждалось, что в обмен на поддержку кандидатуры Инфантино на выборах со стороны всех 54 африканских национальных ассоциаций финальный матч ЧМ-2030 будет проведен в Касабланке, а не в Мадриде или Барселоне.

Представитель ФИФА назвал эти сообщения ложными и вводящими в заблуждение.

"Президент ФИФА не давал никаких обещаний относительно места проведения финала чемпионата мира 2030 года. Соответствующее решение будет принято организацией в установленное время", - говорится в заявлении.

В Королевской испанской футбольной федерации также сообщили, что им ничего не известно о подобных договоренностях.

Долгое время главным претендентом на проведение финала считался мадридский стадион "Сантьяго Бернабеу". Однако укрепившиеся в последнее время связи Инфантино с Марокко и королем страны Мухаммедом VI вызвали сомнения относительно прежнего статуса испанской арены.

Чемпионат мира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Кроме того, по одному матчу турнира примут Аргентина, Уругвай и Парагвай.

İdman.Biz
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