Батраков согласовал условия контракта с "Галатасараем"

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков согласовал условия личного контракта с "Галатасараем".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фатиха Аслана, определенный прогресс достигнут и в переговорах между клубами. Однако стороны пока официально не объявляли о переходе 21-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что Батраков согласился продолжить карьеру в Стамбуле, но "Галатасарай" и "Локомотив" не могли договориться о сумме трансфера.

Воспитанник московского клуба забил 33 мяча за основную команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 28 млн евро (55 млн манатов). Батраков является самым дорогим футболистом Российской премьер-лиги.