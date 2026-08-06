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Батраков согласовал условия контракта с "Галатасараем"

Мировой футбол
Новости
6 Августа 2026 12:41
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Батраков согласовал условия контракта с "Галатасараем"

Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Батраков согласовал условия личного контракта с "Галатасараем".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фатиха Аслана, определенный прогресс достигнут и в переговорах между клубами. Однако стороны пока официально не объявляли о переходе 21-летнего футболиста.

Ранее сообщалось, что Батраков согласился продолжить карьеру в Стамбуле, но "Галатасарай" и "Локомотив" не могли договориться о сумме трансфера.

Воспитанник московского клуба забил 33 мяча за основную команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 28 млн евро (55 млн манатов). Батраков является самым дорогим футболистом Российской премьер-лиги.

İdman.Biz
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