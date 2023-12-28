Самые дорогие защитники в мире

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих защитников в мире по итогам промежуточных обновлений. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", первое и второе места заняли игроки «Манчестер Сити» - хорват Йошко Гвардиол и португалец Рубен Диаш. Третье место досталось французу Вильяму Салиба из «Арсенала».

Топ-10 самых дорогих защитников мира:

1. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити», € 80 млн).

2. Рубен Диаш («Манчестер Сити», € 80 млн).

3. Вильям Салиба («Арсенал», € 75 млн).

4. Альфонсо Дэвис («Бавария», € 70 млн).

5. Рональд Араухо («Барселона», € 70 млн).

6. Эдер Милитао («Реал» М, € 70 млн).

7. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», € 70 млн).

8. Маттейс де Лигт («Бавария», € 65 млн).

9. Кристиан Ромеро («Тоттенхэм Хотспур», € 65 млн).

10. Ашраф Хакими («ПСЖ», € 65 млн).

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